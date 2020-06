WhatsApp kontaktda olmayan şəxslərə mesaj göndərmək xüsusiyyətini tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyə qədər istifadəçilər kontaktda olmayan şəxslərə mesaj göndərə bilmirdilər. Şirkətin tətbiq etdiyi yenilik bu problemi aradan qaldırıb.

Bunun üçün, hansısa brauzerlə adresinə daxil olmaq lazımdır. Daha sonra adresin XXX hissəsinə, ölkə kodu ilə birlikdə mesaj göndərmək istədiyiniz şəxsin nömrəsini yazmaq, açılan səhifədə "Söhbətə başla" düyməsini vurmaq kifayətdir.

