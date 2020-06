ÜST maskaların istifadəsi ilə bağlı təlimatını yenilədi - VİDEO

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tibbi maska istifadəsi ilə bağlı yeni təlimatları açıqlayıb.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) Metbuat.az-a bildirilib ki, təlimatlara əsasən, infeksiyanın yoluxma təhlükəsi yüksək olan bütün ictimai yerlərdə maskaların istifadəsi zəruridir.



ÜST-ün maska istifadəsinin əhəmiyyəti ilə bağlı yeni tövsiyələri akademik çalışmalarla sübut edilib.



TƏBİB vətəndaşları bir daha Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təsdiq etdiyi qaydalara əməl etməyə çağırıb.



