Azərbaycanda koronaviruslu xəstələrin dəhşətli görüntüsü: Boğulurlar - VİDEO

Koronavirusa yoluxan xəstələr... Xəstəxanalarda ölümlə pəncələşən yaşlılar, qocalar, hətta uşaqlar...

Bu xəstəliyin yaşa bağlı olmadığı artıq çoxdan sübut olunub. Ölkə xəstəxanalarının reanimasiya şöbələrində süni tənəffüs aparatlarına qoşulan xeyli sayda insan var. Onlar öz gücləri hesabına nəfəs alacaqları günləri gözləyirlər.

XəzərXəbər-in kameralarını yenidən koronaviruslu xəstələrin müalicə aldıqları palatalara çevirdik. Vəziyyə olduqca ciddidir və biz vətəndaşlar bundan nəticə çıxarmalıyıq.

Xüsusi rejimli xəstəxanalarda ölüm qapının kandarındadır. Onun rəngi hamı üçün eynidir.

Koronavirus infeksiyasına yoluxan xəstələrin yanındayıq. Bu günə qədər bizim üçün sadəcə gündəlik statistika olan koronavirus artıq bütün reallığı ilə qarşımızdadır. Bax bu yaşlı, bu cavan, bizə üzünü göstərmədikləri o körpə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxub. Kim olduğunu, nə olduğunu bilmədiyimiz bir düşmənlə qarşı-qarşıyayıq. Ölümün səssizliyi qulaq batırır.. O özü ilə nəfəssizliyi gətirir!

Kimisi bir gün əvvəl, kimisi də on gündür xəstəxanaya yerləşdirilib. Hamısını bir xəstəlik, eyni simptomlar birləşdirir. Reanimasiya şöbəsində nəfəs bədəndən deyil, aparatlardan alınıb verilir.

Həkimlər həyəcan təbili çalırlar. Dünyasını dəyişən insanların sayının daha da artmaması üçün, bu boğulan, qanı çəkilən xəstələrin çoxalmaması üçün bizdən öz canımızın qeydinə qalmağı xahiş edirlər.

Həkim Cavid Paşayev virusa yoluxan xəstələrin evdə müalicə olunmağının qəti əleyhinə olduğunu və bu müalicənin onların sağalma şansını azaltdığını deyir. O bildirir ki, vəziyyət belə davam etsə.

Bax, burada yaşlı adamın iynəsinin vaxtıdır. Tibb bacısı çəkilişimizi yarıda saxlayıb xəstəyə müdaxilə etməyə tələsir.

Bir neçə gün əvvələ qədər o, öz xəstələrini müalicə edirdi, indi isə həmkarları onun qulluğunda dayanıb. Bu günə qədər heç bir virusa yoluxmayan, qripin nə olduğunu bilməyən həkim Məmməd Abbasov sağalacağı günü gözləyir. Xəstələrinin harayına çatmaq üçün.

Həyatımız bir çox hallarda öz əlimizdədir. Gəlin onu koronavirus infeksiyasına qurban verməyək! Axı həyat yaşamağa dəyər...

