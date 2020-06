Azərbaycan idmanına itki üz verdi - FOTO

Azərbaycan idmanına ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda müxtəlif paralimpiya idman sahələrində çalışmış Şaiq Həmidov vəfat edib.

Qeyd edək ki, Şaiq Həmidov 2013-cü ildə Milli Paralimpiya Komitəsinin IV hesabat Seçki Konqresində Milli Paralimpiya Komitəsinin Vitse prezidenti vəzifəsinə seçilib. 2008-ci ildə Pekin, 2012-ci ildə London Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti rəhbərinin müavini olub. AFFA-da hakim inspektor vəzifəsində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.