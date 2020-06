Beynəlxalq Voleybol Federasiyası milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabında 127 xalı olan qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi mövqeyini qoruyaraq 26-cı pillədə qərarlaşıb.



Qeyd edək ki, siyahıya 391 xalla Çin voleybolçuları başçılıq edir. İlk üçlüyü ABŞ (382 xal) və Braziliya (328) yığmaları tamamlayır.

