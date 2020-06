Azərbaycanda indiyədək koronavirusa görə aparılan testlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 339.876 test aparılıb.

