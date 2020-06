Bu gün bir sıra KİV-lərdə Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin koronavirusa yoluxması barədə xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən məsələ ilə bağlı açıqlama verən tanınmış yazılanları təkzib edib.

“Adamın temperaturunun qalxmağı hökmən onun koronavirus olduğu deyil ki”, - Bağırzadə Feysbuk hesabında yazıb.

