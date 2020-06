Ötən gün Bakının Yasamal rayonunda yaşayış məntəqəsində polisin başına zibil atanlar tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 7-də sərt karantin rejimi zamanı Bakının Yasamal rayonu, Dadaş Bünyadzadə küçəsində yaşayan sakinin saxlanılmasına etiraz olaraq bina sakinləri polisin üstünə zibil torbaları atıblar.

Keçirilən əməliyyat zamanı həmin əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub.

Onlar binaya daxil olaraq bir neçə nəfəri saxlayıblar.

