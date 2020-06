İnsanlarımız nəyəsə söz verəndə duz-çörəyə and içirlər. Yəni çörək xalqımız üçün müqəddəs və dəyərli nemət kimi qəbul olunur. Amma təəssüf ki, həftəsonu evdən çıxmaqla bağlı qoyulan qadağaya görə insanların əksəriyyəti marketlərdə çörək qoymadılar. Yersiz çörək tədarükü isə israfa səbəb oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, mənzərə acınacaqlıdır. Dolub-daşan zibil yeşikləri, kənarları da dolu çörək.

Ətraflı Baku.Tv-nin sujetində:

