Müğənni Xuraman Şuşalı qəribə addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dörd uşaq anası olan sənətçi sonuncu övladına evdə xınayaxdı məclisi düzənləyib.

İfaçı həmin anları lentə laraq sosial media hesabında yayımlayıb. O, paylaşımına "Dişi çıxdı. Əlinə, ayağına xına yaxdıq" deyə, qeyd edib.

Qeyd edək ki, Elçin adlı şəxslə ailəli olan Xuramanın 4 övladı var.

