Bakının Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binasında karantin qaydasını pozduğu üçün saxlanan 11 nəfərdən birinin evindən çıxarılaraq saxlanılmasının videosu yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, polis saxlanan şəxsi yatdığı zaman evindən çıxarıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

(oxu.az)

