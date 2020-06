Lənkəran həftəsonu qadağasından sonra - VİDEO

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən, bəzi sahələrdə fəaliyyətinə icazə verilən vətəndaşlar istisna olmaqla, həftəsonu yaşayış yerlərini tərk etməklə bağlı qadağalar tətbiq olunmağa başlanıldı.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, şənbə və bazar günləri evdən çıxma ilə bağlı qadağa Lənkəran sakinlərinə də şamil olundu. Artıq bu gündən şəhərdə sərt karantin rejimi aradan qalxıb, nəqliyyatın hərəkəti, marketlər, ticarət mərkəzləri, apteklərin fəaliyyəti bərpa edilib. Lənkəran sakinləri artıq normal həyat tərzinə geri dönüblər.

Xüsusi karantin rejimi yumşaldılsa da, vətəndaşların tibbi maskadan istifadə etməsi və sosial izolyasiya qaydalarına riayət etmələri tələb olunur. Həftəsonu sərt karantin rejiminin pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.

