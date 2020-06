Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus həyəcan təbili çalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST rəhbəri dünya miqyasında vəziyyətin pisləşdiyini bildirib.

O, qeyd edib ki, Avropada koronavirusla bağlı vəziyyət yaxşılaşsa da, dünya ölkələrində vəziyyət mənfiyə doğru gedir:

"Dünyada 7 milyon insan koronavirusa yoluxub. Ölənlərin sayı isə 400 mindir. Lakin Avropada vəziyyət yaxşılaşmağa doğrudur”.

