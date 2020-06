Bu həftə sonu sərt karantin rejimi tətbiq ediləcək? - TƏBİB-dən RƏSMİ AÇIQLAMA

''Həftə sonları tətbiq olunan sərt karantin qaydalarının nəticələri bu həftənin əvvəlində bilinməyəcək.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Tibb ərazi bölmələri İdarə Edilməsi üzrə Assosiasiyasının sədri (Təbib) Ramin Bayramlı bildirib.

Onun sözlərinə görə, COVID-19 virusunun inkubasiya müddəti 7-10 gündür.

"İki gün ərzində insanların bir-biri ilə təmaslarını minimuma endirdik. Həftənin son iki günündə karantin qaydalarının tətbiqi, bu günlərdə iş fəallığının hələ də az olması ilə əlaqədardır. Əsas məqsəd qaydalara əməl etməklə əlaqələri minimuma endirmək idi.''

Ramin Bayramlı day.az-a müsahibəsində qeyd edib ki, 1-2 həftədən sonra aparılacaq təhlillər həftənin sonunda tətbiq olunan karantin qaydalarının vacibliyini göstərəcək:

"Buna görə də önümüzdəki həftələrdə və tətildə xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsi planlaşdırılır. Xalqımızın bazar ertəsindən cümə gününə qədər işləmələrinə icazə verilir. Digər iş günlərində qaydalara əməl edin.''

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.