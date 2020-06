Bakıda evdən qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə ilə bağlı Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin 18-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cari il aprelin 24-dən iyunun 5-dək olan müddətdə rayon ərazisindəki evlərin birindən 12 750 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən həmin evdə dayə işləyən Bakı şəhər sakini R.Kərimova saxlanılıb.

