Bu həftəsonu sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı - TƏBİB-dən REAKSİYA

Tibbi qərargahın müraciəti ilə Operativ Qərargahın qərarına əsasən 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək aktiv yoluxma hallarındakı artımı səbəbindən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunub.

Hazırda əhalidə bu həftəsonu da sərt karantin rejiminin tətbiq olunub-olunmayacağı ilə bağlı suallar yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazet.az-ın suallarını cavablandıran TƏBİB-in sözçüsü Rəvanə Əliyeva bildirir ki, müxtəlif KİV-də bu barədə xəbərlər yer almaqdadır.

“Nə gəldi, yazırlar. Məndən də soruşurlar. Yazı göndərirlər ki, filan günlər karantindir. Nazirlər Kabinetinin saytında rəsmi məlumat yoxdursa, yaxud ciddi saytlar Nazirlər Kabinetinə istinadən rəsmi məlumat verməyibsə, deməli belə bir şey yoxdur. Olacağı təqdirdə də, keçən həftə olduğu kimi brifinq edərək orada açıqlayacağıq”, – deyə Rəvanə Əliyeva qeyd edib.

