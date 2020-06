Xalq artisti Afaq Bəşirqızının oğluna yüksək vəzifə verilib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsakov sosial şəbəkədə yazıb.

O qeyd edib ki, Xalq artistinin oğlu Səmral Təhməzov Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin rəhbərinin müavini təyin olunub.

