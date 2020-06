Bakıda polis sosial izolyasiya ilə bağlı tədbirlərini davam etdirir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbirlər çərçivəsində Binəqədi rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları karantin dövründə əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə, küçə və parklarda sosial izolyasiya xətləri çəkib.

Rayon ərazisində ictimai-iaşə obyetlərinin qarşısında, dayanacaqlar və digər ərazilərdə sosial məsafənin qorunması üçün nişanlanma həyata keçirilib. Məqsəd epidemiyanın qarşısını almaq, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və pandemiyanın yayılmasına mane olmaqdır.

Xətlənmə və işarələnmə rayon ərazisində bütün sıxlıq olan əsas küçə və prospektlərdə aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.