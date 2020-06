"Azərbaycanın 11,6 milyon maska ehtiyatı var. Yerli istehsal gündəlik 200 minədək təşkil edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.



İ.Məmmədov, həmçinin qeyd edib ki, həftəsonu məhdudiyyətləri dönəmində yanacaqla bağlı heç bir problem olmayacaq.

