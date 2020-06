"Rayonlara gediş-gəliş hələlik gündəlikdə yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

"Amma daxili uçuşların bərpası gündəmdədir. İyunun 15-dən daxili uçuşların həyata keçirilməsinə başlanılacaq. Dediyimiz kimi daxili uçuşlar ilkin olaraq Naxçıvandan başlanılacaq”, - o bildirib.

