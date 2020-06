Günün ulduz falı - 10 İYUN

Qoç - uğurlar əldə etmək üçün ifrat dərəcədə səylərə ehtiyac yoxdur. Praktiki olaraq bütün problemlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Bəyəndiyiniz, sərfəli və mənfəətli saydığınız ideyaları həyata keçirməyə çalışın. Dostlar və yaxınlar sizə yardım etmək istəməsələr də, problem yoxdur. İşlərin öhdəsindən təkbaşına gəlməyə can atın.

Günün ikinci yarısında müstəqil fəaliyyət göstərin. Yaşamınızda və davranışınızda dəyişikliklər etmək zamanıdır. Yeni imiciniz həyatınızda fərqli mərhələyə təkan verə bilər. Kommersiya məsələlərini müzakirə və həll etmək üçün münasib zamandır. İşgüzar duyumunuz iti olsun.

Buğa - yalnız dəqiq və səlis fəaliyyət planı hazırlayandan sonra aktiv işlərə başlayın. Bütün detalları fikirləşin, zəif və güclü yönləri nəzərə alın. Tələskənliyə yol verməyin. Uğurunuza inanın. Təriflər təbii ki, pis deyil.

Günün ikinci yarısında əsəblərinizin tarıma çəkildiyini anlayacaqsınız. Çətinliklər riski artır. Həmfikirlərlə dil tapmağa can atın. Münaqişələr üçün ciddi saydığınız səbəblər önəmsizdir.

Maliyyə itkiləri və uğursuz anlaşmaların reallaşma şansını artırmayın.

Əkizlər - təxribatlara uymayın. Bu gün yaxın ətrafınızdakı insanlar əsəblərinizlə oynayacaqlar. Sakitliyin heç olmasa görüntüsünə nail olmaq böyük səylər və zəhmət tələb edir.

Emosiyaların və hisslərin əsiri olmayın. Belədə daha ciddi problemlər yarana bilər.

Günün ikinci yarısında heç bir halda mənasız riskə getməyin. Şübhəli planlara, avantüralara qatılmayın.

Maliyyə fonu uğursuzdur. İtkilər ciddi ola bilər. Alış-verişi ertələyin. Sağlam məntiqlə davranın, ətrafınızdakı insanların çoxsaylı məsləhətlərinə qulaq asmayın.

Xərçəng - səbrli və inadkar olun. Sadə olmayan günü itkilərsiz başa vurmağa çalışın. İşlərinizdə irəliləyişlərə nail olmaq istəyirsinizsə, sayıq, sərvaxt davranmaq gərəkdir. Gələcək qələbələrin rəhni indi qoyulur. Bazisin möhkəm olmasına çalışın.

Mühüm əmlak və maliyyə məsələlərini yaxşı bələd olmadığınız insanlarla müzakirə etməyə dəyməz.

Günün ikinci yarısında intensiv fəaliyyət, ağıllı davranış rəqibləri üstələməyə imkan verəcək. Görüşlər, dostlar və həmfikirlərlə ünsiyyət üçün münasib zamandır. Tək qalanda bədbinliyə qapılmayın. Ruhdan düşməyin.

Şir - gün uğurlu başlanacaq. Günün ilk yarısında qətiyyətli və iradəli olsanız, ciddi irəliləyişlərə nail ola bilərsiniz. Yaxınlarınızla ünsiyyətləri aktivləşdirin, səmimi və qayğıkeş olun.

Yaşlı qohumlarla dil tapmaq asan olmasa da, ümumi məsələlərin həllində səyləri birləşdirmək gərəkdir.

Günün ikinci yarısıda pis xəbər, sizi sinirləndirəcək və qıcıqlandıracaq məlumat alacaqsınız. Fikir ayrılıqları və münaqişələr ola bilər.

Yaradılmasına xeyli səy sərf etdiyiniz münasibətlər kəsilə bilər.

Qız - çox əlverişli və uğurlu gündür. Müsbət təmayüllərin təsiri güclü olduğundan ciddi səylərə əl atmadan uğura nail ola bilərsiniz. İşlər çox olsa da, təmkinli davranın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar adi günlərlə müqayisədə sizə yardım istəyi ilə daha çox müraciət edəcəklər.

Dəyər verdiyiniz insanlara "yox" deməyin.

Günün ikinci yarısında maraqlandığınız işlərlə məşğul ola bilərsiniz.

Maliyyə fonu uğurludur. Planlaşdırılmamış alış-veriş etmək, sövdələşmələr və anlaşmaları müzakirə etmək olar. Əhvalınız yaxşı olacaq. '>

Axşam saatlarında ifrat yorğunluq hiss etməyəcəksiniz.

Tərəzi - pis gün deyil. Hər şey istədiyiniz kimi olmasa da, tövrünüzü pozmayın. Sakit və təmkinli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanların bədbinlikdən qurtulmaları üçün əlinizdən gələni edin. Ruhdan düşməyin. Həssas insanlar sizə can atır, yardım istəyirlər. Onlar özlərini yanınızda daha rahat hiss edirlər.

Günün ikinci yarısında qətiyyətli və iradəli olun. Mühüm, çətin məsələləri, ağır problemləri təkbaşına da həll etmək olar. Ciddi səhvlərə yol verməyin, dürüst nəticələr əldə edin. Son vaxtlar darıxdığınız insandan axşam saatlarında xəbər alacaqsınız.

Əqrəb - danışıqlarla müzakirələrdə çox vaxt keçirməyin. Belə müzakirələr xoş olsa da, mənasızdır. Mühüm məsələni sanki təsadüfən yada salın. Faydalı məlumat əldə etməyə çalışın.

Əks cins mənsubları ilə danışıqlarda ehtiyatlı olun. Onlar yoxlanmamış məlumat yayaraq sizi yanlış qərarlara təşviq edə bilərlər.

Günün ikinci yarısında bütün diqqəti işə yönəldin. Maksimal nəticələrə nail olmaq üçün fəaliyyətin optimal variantını gerçəkləşdirin. Minimum səylərlə ən yüksək nəticə əldə etməyə çalışın. İdeyalarınızı ilkin formada reallaşdırmaq çətin olsa da, özünüzlə tərəfdaşlarınızın işinizi asanlaşdıra bilərsiniz.

Oxatan - yaşam sizə çox asan, asudə gəlməsin. Həyatı daha da çətinləşdirəcək süni problemlər yaratmayın. Ünsiyyətdə xasiyyətinizin ən pis yönlərini sanki bilərəkdən nümayiş etdirməyin. Münaqişələr yaratmayın. Yalnız öz rifahını və maraqlarını düşünən insanlarla aqressiv davranmayın.

Günün ikinci yarısında istənilən fiziki iş zamanı ehtiyatlı olun. Travma riskli gündür. Mürəkkəb alətlər və avadanlıqlar sıradan çıxa bilər. Maliyyə baxımından uğursuz zamandır. İtkilər və məsrəf riski artır.

Oğlaq - məhsuldar gündür. Sizin üçün önəmli, amma mürəkkəb işə başlaya bilərsiniz. Yaşam enerjisi və qüvvələriniz ən çətin işin öhdəsindən gəlməyə imkan verir. Etibarlı dostlar və müttəfiqlər sizi tək qoymayacaqlar.

Peşəkar fəaliyyətinizin perspektivlərinin müəyyən mənada asılı olduğu insanla günün ikinci yarısında ünsiyyəti aktivləşdirin. Romantik münasibətlərə başlamaq üçün əlverişli gün deyil.

Görüş uğursuz olacaq.

Dolça - nə istədiyinizi dəqiqləşdirin. Sizi dilə tutsalar da, kənar işlərə razılaşmayın. Yanındakı insanlarla manipulyasiyalar etmək və onlardan öz maraqları üçün faydalanmağa adət edən insanlara sərt cavab verin. Onları özünüzdən uzaq saxlayın.

Dostlar və tanışlarla mbüahisə etməyin.

Günün ikinci yarısında yaradıcılıq potensialı yüksək olacaq. Təxəyyülü işə salın. İlk baxışdan sadə, banal təsir bağışlayan problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın.

Yaranan suallara cavab verin.

Balıqlar - səmimi, qayğıkeş olmağa çalışın. Belə davranış yaxın ətrafınızdakı insanları laqeyd qoymayacaq. Yeni tanışlıqlar üçün pis zaman deyil. Yaşamınızda sonradan önəmli rol oynayacaq romantik münasibətlər yarana bilər. Çoxdan bəri arzuladığınız işlə məşğul olun. İndiyədək dəfələrlə yardım etdiyiniz insan bu gün köməyinizə gələ bilər.

Günün ikinci yarısında mənfi təmayüllərin təsiri güclənəcək. Hisslərə və emosiyalara qapılaraq impulsiv davranmayın, spontan addımlar atmayın. Münaqişələrə səbəb olmayın, bədxərclik etməyin.

Pullar az sonra karınıza gələ bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.