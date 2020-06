İsmayıllıda sərxoş kişi avtomobili divara çırpdı, dayısı öldü

İsmayılda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kürdmaşı kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, “Aznar” MMC-də mühafizəçi işləyən, 1989-cu il təvəllüdlü İlqar Bağırlı sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi “Fiat” markalı avtomobili daş hasara çırpıb.

Nəticədə, avtomobildə sərnişin qismində olan dayısı, 1963-cü il təvəllüdlü Mahir Osmanov hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı İsmayıllı Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263-1.3-cü (sərxoş vəziyyətdə yol-istismar qaydasını pozma, zərərçəkənin ölümünə səbəb olma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

