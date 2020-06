Xəzər Televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov "İncilər" şou verilişini bağlayıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən televiziyada yayımlanan "İncilər" verilişinin yayımı dayandırılıb. Artıq Murad Dadaşovun qərarı işçilərə elan olunub.

Qeyd edək ki, sözügedən verilişin layihə rəhbəri Əli Həsənovun qaynı Azər Vəliyev olub.



