Azərbaycanda tanınmış alim koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, virusa yoluxan filologiya elmləri namizədi, H.Əliyev adına Ali Hərbi məktəbin dosenti Aydın Həsənov 73 yaşında vəfat edib.

Koronavirusa yoluxan dosent paytaxtda yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

