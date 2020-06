Azərbaycanın bu ərazisini koronavirus cənginə aldı - 50 faiz yoluxma

“Bakı şəhərində yoluxma 50 faizin üzərindədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında TƏBİB İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

O, Bakının rayonları üzrə yoluxma statistikasını açıqlayıb: "Sabunçu rayonunda ötən həftə ərzində yoluxma halları 12.4 faiz, Yasamalda 12.3 faiz, Binəqədidə 12.3 faiz, Xətaidə 11.6 faiz, Nəsimi rayonunda 11 faiz, Suraxıda 9.4 faiz, Nərimanovda 9.1 faiz, Nizami rayonunda 7.2 faiz, Qaradağ rayonunda 7 faiz yoluxma təşkil edib".

O bildirib ki, Bakının digər rayonlarında yoluxma 4 faizdən aşağı olub.

