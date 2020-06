Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mətni XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində yayılıb.

“Milli bayram münasibətilə Portuqaliya Respublikasına səmimi-qəlbdən təbriklərimizi çatdırırıq. Fürsətdən istifadə edərək dost Portuqaliya xalqına möhkəm cansağlığı, uğurlar və əbədi firavanlıq diləyirik”, - təbrikdə bildirilib.

