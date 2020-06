Azərbaycanda koronavirusdan ölən şəxsin dəfn prosesinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edilib.

Videoda xüsusi geyimli şəxslərin cənazəni qəbirə qoyması, prosesə polislər tərəfindən nəzarət olunması görünür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

