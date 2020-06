Xaçmazda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xaçmaz şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Teymurxanlı Nizami Abdulrəhim oğlu bıçaqlanıb. O, dərhal Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib, əməliyyat olunub. Hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

