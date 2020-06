“İndiyə qədər Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 113 milyon manata yaxın vəsait toplanıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib.

İ. Məmmədov deyib ki, indiyə qədər bu vəsaitin xərclənməsinə ehtiyac olmayıb.

