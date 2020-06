Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 14 milyard 567,2 milyon manat təşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ticarət dövriyyəsi 1.7 faiz azalıb.

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər isə 2 milyard 858,8 milyon manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14.9 faiz azdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.