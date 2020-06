Azərbaycanda 2019-cu ildə dövlət tenderlərində ən böyük məbləğ qazanan şirkətlər məlum olub.

Metbuat.az Fed.az-a istinadən xəbər verir ki, 2019-cu ildə dövlət satınalmaları portalı üzrə ümumi məbləği 2 milyard 636,6 milyon manat olan 6254 tender və kotirovka sorğusu keçirilib.

Bu tenderlərin ümumi məbləğinin təqribən yarısını - 1 milyard 227 milyon manatı 50 şirkət qazanıb.

Azərbaycanda dövlət tenderlərindən ən böyük məbləğdə sifariş alan 50 şirkətin siyahısını təqdim edirik:

