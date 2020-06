Prezident İlham Əliyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinə I müavin təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sərəncamla bu vəzifəyə Namiq Hümmətov gətirilib.

O, indiyə qədər Komitənin Ərazi Tikinti Planlaşdırma Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb.

