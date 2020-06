Rusiyada son sutka ərzində daha 8779 nəfər yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, Rusiyada COVID-19-a yoluxanların sayı 502 436 nəfərə çatıb. Son sutka ərzində 174 nəfərin koronavirusdan öldüyü bildirilib. Ümumilikdə koronavirusdan ölənlərin sayı 6532 nəfərə çatıb.

Xəstəlikdən sağalanların sayı 261 150 nəfərdir.

Qeyd edək ki, Rusiya koronavirusa yoluxmaların sayına görə dünyada ABŞ və Braziliyadan sonra üçüncü yerdə gəlir.

Mənbə: RİA Novosti

