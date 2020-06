ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Nazim Pişyari olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni evlilik həyatından danışıb:

“İyul ayın 21-də evliliyimin 30 ili tamam olur. 30 ildir ki, bir xanımla evliyəm”.

