Şirvan sakinini ilan sancıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində dağlıq ərazidə baş verib. Şirvan sakini, 1963-cü il təvəllüdlü Heydərova Afət Nemət qızını gürzə ilanı sançıb. 57 yaşlı qadın Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Ona ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub.

Qadının vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.