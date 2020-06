Azərbaycanda "Son zəng" bu tarixdə keçiriləcək - RƏSMİ

Azərbaycanda ilk dəfə məzunlar üçün virtual “Son zəng” keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov məlumat verib.

Məzun günündə bütün bölgələrin məzunları ilə birlikdə Dövlət himni oxunacaq.

Eyni zamanda son 3 ayda Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən teledərslərdə iştirak edən müəllimlər “Azərbaycanım” mahnısı ifa edəcək.

Virtual “Son zəng” verilişi iyunun 12-si saat 12.30-da “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanallarından canlı yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.