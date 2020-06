İyunun 15-dən “Embraer 190” tipli təyyarələrlə ilk Bakı-Naxçıvan reysləri həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Operativ Qərargahın brifinqində “Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) vitse-prezidenti Eldar Hacıyev deyib.

“Həmin gün Naxçıvana 2 reys həyata keçiriləcək. Həmin təyyarədə 106 yer olsa da, bunun 100-ü üzrə bilet satışa çıxarılacaq. Əgər sərnişinlər arasında xəstəlik əlaməti olsa, onu arxa oturacağa keçirəcək xidmət göstərəcəklər”

