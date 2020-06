Azərbaycanda 2 250 obyektdə sanitar-epidemioloji tələblər pozulub

İqtisadiyyat Nazirliyinin xüsusi karantin və zəruri sosial davranış qaydalarına, sanitar-epidemioloji tələblərə əməl edilməsinə nəzarət məqsədilə ticarət və xidmət obyektlərində keçirdiyi növbəti monitorinqlər zamanı da tələblərin pozulması faktları aşkar edilib.

"Metbuat.az343 obyektin 117-də ticarət və zəruri sosial davranış qaydalarına və sanitar-epidemioloji tələblərə əməl olunmaması halları müəyyən edilib.

Monitorinqlərdə Nazirliyin əməkdaşları sahibkarlarla maarifləndirici söhbətlər aparıb, xüsusi karantin və zəruri sosial davranış qaydalarına, sanitar-epidemioloji tələblərə tam əməl olunması, qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin görülməsi zərurətini bir daha diqqətə çatdırıblar.

Qeyd edək ki, mayın 22-dən iyunun 11-dək 4 997 sahibkarlıq subyektində monitorinq keçirilib və 2 250 obyektdə tələblərin pozulması hallarına rast gəlinib.

