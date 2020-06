Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının rəisi, tibb xidməti polkovniki Tofiq Tağıyev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin əmri ilə Tofiq Tağıyev yuxarı vəzifəyə - Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsində baş kardioloq vəzifəsinə təyin edilib.

