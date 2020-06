Suriya prezidenti Bəşşar Əsədin sərəncamı ilə baş nazir İmad Xamis vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az SANA-ya istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı baş nazir vəzifəsini icra etməyi ölkənin su ehtiyatları naziri Hüseyn Arnosa həvalə edib.

İ.Xamis 2016-cı ildən ölkənin baş naziri vəzifəsində çalışırdı.

