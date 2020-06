Türkiyəli aktrisa, müğənni Bergüzar Korel yeni albom üzərində çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğlu Hanı yeni dünyaya gətirən aktrisa nağıllardan ibarət musiqi toplusu hazırlayır.

O, sevdiyi nağılları zəif tempdə olan melodiyalarla səsləndirəcək

