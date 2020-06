Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Eldar Sultanov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Baş Prokurorun digər bir əmri ilə E.Sultanov Baş Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması və sənədlər izrə iş idarəsi təyin edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.