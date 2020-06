Xalq artisti Teymur Mustafayev COVID-19-dan ölən bütün xəstələr kimi xüsusi qaydalar əsasında dəfn ediləcək.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dəfndə məhdud sayda insanın iştirakına icazə veriləcək.



Qeyd edək ki, Teymur Mustafayev bu gün koronavirusdan vəfat edib.

