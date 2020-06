“Palmali Şirkətlər Qrupu”nun qurucusu və sahibi Mübariz Mənsimovun işi ilə bağlı sənədlər bu gün yazılaraq İstanbul 27-ci Ağır Cəza Məhkəməsinə göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Palmali”nin Mətbuatla əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fidan Quliyeva məlumat verib.

“İddianamə aktı hələki məhkəmənin dəyərləndirməsi mərhələsindədir. Buna görə vəkillərlə bölüşülmür. İlk növbədə, məhkəmənin iddianaməni nəzərdən keçirəcəyi gözlənilir”, – deyə Fidan Quliyeva bildirib. / Publika.az/

