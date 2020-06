Bu gün tanınmış müğənni Nuri Sərinləndiricinin ifaçı xanımı Jane-nin doğum günüdür.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda müğənni sosial media hesabında paylaşıb. O, ailəvi fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərək, "Ad günün mübarək" - yazıb.



Sözügedən fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.