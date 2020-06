Rusiyanın Ryazan vilayətinin Avdotinka kəndinin yaxınlığında yüngülmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində təyyarənin pilotu həyatını itirib.

Qəzanın digər təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

