Dünyada məşhur olan "WhatsApp" mesajlaşma şəbəkəsi istifadəçilərinə daha bir yenilik edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfəki yenilik axtarışla bağlıdır.

Belə ki, “WhatsApp” messencerinin yaradıcıları mesajı tarixə görə tapmağı imkan verəcək yeni funksiyanı yoxlayırlar. Yenilik axtarışın keyfiyyətini artıracaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl, “WhatsApp” messenceri qrup zəngləri istifadəçilərinin limitini iki dəfə artırıb.

