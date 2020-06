Bakıda 34 yaşlı iş adamı koronavirusdan öldü - FOTO

Azərbaycanda daha bir gənc koronavirusdan ölüb.

Metbuat.a qafqazinfo-ya istinadla verdiyi xəbərə görə, Bakıda mebel şirkətinin direktoru olan 1986-cı il təvəllüdlü Fərid Əliyev koronavirus xəstəliyindən vəfat edib.

Bu barədə yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Bildirilib ki, əvvəldən heç bir xəstəliyi olmayan F.Əliyev koronavirusa yoluxsa da, ilk günlərdə bunun adi qrip olduğunu deyərək həkimə müraciət etməyib.

Evdə özünü müalicə etməyə çalışan F.Əliyev nəfəs çatışmazlığından vəfat edib. F.Əliyevdə son günlər yüksək temperatur, öskürək və boğulmalar olub.

