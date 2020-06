Hindistanda bir sutkada 10900 nəfər koronavirusa yoluxub, 396 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, ölkədə virusa yoluxanların sayı 297535-ə çatıb. Bununla da Hindistan koronavirusa yoluxanların sayına görə Böyük Britaniya, İtaliya və İspaniyadan sonra 4-cü yerə çıxıb.

Hazırda bu ölkədə 141 842 insan virusa görə müalicə alır, 147 194 nəfər sağalıb, 8498 nəfər dünyasını dəyişib.



Mənbə: Haberler.com

