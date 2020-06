Bakıda heyvan bazarındakı qiymətlər artıb? - VİDEO

14 iyun saat 00:00-dan 16 iyun 06:00-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarında əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, budəfəki sərt karantin rejimində insanlar ev heyvanlarını gəzdirmkdə azad olacaqlar. Bu hal heyvan bazarında qiymətlərə təsirsiz ötüşməyib.

İCTİMAİ TV-nin hazırladığı süjetdə heyvanların qiymətinin 30 manatdan 200 manatadək dəyişməsi öz əksini tapıb.

